EXCLU - Trois "gilets jaunes" du Loiret arrêtés pour l'incendie de la mairie de Bonnée

Bonnée - Loiret, France

Deux hommes ont été interpellés dimanche dernier, le troisième ce lundi après-midi. Ils sont âgés 37, 31 et 21 ans. L’un est originaire de Vieilles-Maison sur Joudry (près de Lorris), un autre de Gien. Le troisième dispose plusieurs adresses mais a été arrêté à Saint-Jean-de-Braye. L’un est auto-entrepreneur, les deux autres sont sans emploi.

Ce sont des Gilets jaunes" (Procureur)

Selon Loic Abrial, le procureur de Montargis, ce sont "des gilets jaunes habitués à manifester ces dernières semaines sur le rond-point Tournebride de Bray-Saint Aignan", petite commune située sur la route de Gien. C’est à partir de là que les gendarmes de la brigade de recherche de Gien ont pu remonter leur périple dans la nuit du 19 au 20 décembre dernier : via des témoignages et vidéo-surveillance de caméras de plusieurs villages voisins, leur véhicule a été signalé à plusieurs endroits. Notamment à proximité du radar des Bordes, détérioré dans la nuit, puis près de la mairie de Bonnée. Des pneus avaient été placés contre la porte d'entrée et avaient enflammé une partie du bâtiment municipal causant d’importants dégâts.

Ils voulaient s'en prendre à un "symbole de l'Etat"

Deux sont en détention provisoire, le troisième a été placé sous contrôle judiciaire, ils seront jugés selon la procédure de comparution immédiate ce vendredi. Tous trois disent avoir voulu s’attaquer à des symboles de l’Etat reconnaissent les faits. Très choqué par l’incendie qui a ravagé une partie de sa mairie, Michel Auger le maire de Bonnée sera présent au procès.