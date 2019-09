Trois gilets jaunes en garde à vue après avoir incendié un radar à Marseille

Marseille, France

Vers 2 heures du matin dans le quartier Saint-Loup à Marseille, dans la nuit de lundi à mardi, trois individus cagoulés ont été surpris par la police anti-criminalité (BAC) alors qu'ils venaient d'incendier un radar automatique. Au moment des faits, ces hommes agé de 28 à 58 ans ne portaient pas de gilets jaunes mais ils se revendiquent de ce mouvement. Les policiers les ont remarqué car ils avaient en leur possession un bouteille remplie d'essence et du matériel de bricolage. Ils ont été placés en garde à vue pour "dégradations".

Ils risquent jusqu'à 2 ans de prison

Les auteurs de cet incendie risquent de lourdes peines. L'article 322-1 du Code pénal prévoit jusqu'à deux ans de prison et 75 000 euros d'amende. Les dégradations simples de radars automatiques sont punies d’une amende de 3.750 euros et d’une peine de travail d’intérêt général. Fin 2018, des "gilets jaunes", qui avaient incendié des radars automatiques près de Toulouse, ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d’intérêt général, ainsi qu’à rembourser les dégâts.