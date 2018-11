Trois gilets jaunes jugés pour violences à Reims le 4 décembre

Trois gilets jaunes ont demandé le renvoi de leur procès ce lundi au tribunal de Reims. Ils auraient agressé un automobiliste et six policiers pendant un blocage au Cora Nord samedi dernier.

Reims, France

Les trois jeunes, de 18 à 25 ans, ont tous une situation professionnelle stable. Ils arrivent ce lundi au tribunal de Reims pour avoir agressé le week-end dernier un automobiliste et six policiers sur le barrage de la zone Cora Nord. Leur procès est finalement reporté au 4 décembre.

Jusqu'à sept ans de prison

Samedi, peu avant 16h00, Didier, un Rémois de 54 ans part changer les pneus de la nouvelle voiture de ses parents. Il se retrouve bloqué entre la rocade et l'entrée de Cora Nord. Quand il s'avance près des manifestants, il est arrêté. Le père d'un des gilets jaunes se souvient d'un regard déplacé, hautain.

La victime, elle, se remémore les reproches de plus en plus vifs du fait de l'absence d'un gilet jaune sur son tableau de bord. Qui toise qui ? Le résultat est le même : la DS 3 est abîmée et Didier reçoit un coup de poing dans la figure.

Les policiers qui interviennent sont pris à partie eux aussi. Les insultes pleuvent, les coups aussi. Huit jours d'interruption totale de travail sont prononcés pour l'un des agents. C'est rare et uniquement en cas de blessures graves.

Pour préparer leur défense, les trois jeunes mis en cause ont demandé un délai supplémentaire. Ils seront jugés le 4 décembre prochain à Reims notamment pour violences en réunion sous l'emprise de l'alcool ainsi qu'outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. L'un des gilets jaunes est en état de récidive. Il risque au maximum sept ans de prison.