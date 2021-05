Trois grands excès de vitesse ce week-end sur les routes de l'Indre

Les gendarmes de l'Indre ont verbalisé trois grands excès de vitesse ce week-end. Sur l'autoroute A20, à hauteur d'Argenton-sur-Creuse, un conducteur a été contrôlé à 180 km/h (vitesse retenue) au lieu de 130 km/h. A Ruffec, un automobiliste a été "flashé" à 161 km/h (vitesse retenue) au lieu de 90 et à Vouillon, un autre conducteur a été contrôlé à 142 km/h (vitesse retenue) au lieu de 90 km/h.

Les permis de conduire de ces trois conducteurs font l'objet d'une rétention administrative. Deux autres excès de vitesse, inférieurs à 50 km/h, ont été verbalisés sur les communes de Ruffec et Buxières-d'Aillac. Les gendarmes ont également dressé des procès verbaux pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique à Isoudun et cinq conduites sous l'emprise de produits stupéfiants à Saint-Marcel, Tendu, Aigurande, Chaillac et Issoudun.