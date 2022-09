Trois gros excès de vitesse ce week-end sur les routes mayennaises

Le samedi 24 Septembre à Saint-Pierre-des-Landes, les gendarmes ont intercepté un véhicule circulant à 127 km/h sur une portion de la N12 limitée à 80 km/h. La conductrice avait pris le volant alors qu'elle avait consommé des stupéfiants.

Le dimanche 25 Septembre, cette fois à Champéon, les militaires ont arrêté deux automobilistes qui roulaient à 138 km/h et 171 km/h alors qu'ils n'avaient pas le droit de dépasser les 90 km/h. En plus de rouler à près du double de la vitesse autorisée, le dernier conducteur avait consommé de la drogue et de l'alcool et il n'avait plus de permis!