Trois hectares de forêt détruits dans un incendie en Dordogne

Trois hectares de forêt ont été détruits par un incendie ce lundi 2 mai vers 15h30 à Fongalop près de Belvès. 25 pompiers sont intervenus avec huit camions spécialisés dans les feux de forêts. Leur intervention a permis de sauver une trentaine d'hectares de feuillus et de résineux.

Selon le parquet, l'origine du feu interroge. Les gendarmes enquêtent pour déterminer avec précision les causes de cet incendie et pour savoir si c'est un incendie volontaire ou non.