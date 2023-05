Trois hélicoptères envoyés dans le Pas-de-Calais pour prendre en charge les victimes d'un accident

Le choc a été très violent. Ce mercredi, vers 16h30, deux voitures et un tracteur se sont percutés sur la chaussée Brunehaut (D 341) dans le secteur de Thiembronne (Pas-de-Calais). Si l'enquête va devoir éclaircir les circonstances de cet accident, le bilan est très lourd : six blessés, dont trois gravement.

Les victimes emmenées dans plusieurs hôpitaux de la région

Pour prendre en charge les victimes, dont une a été réanimée par les pompiers, un important dispositif a été déployé : trois hélicoptères du SAMU ont atterri dans un champ pour emmener ensuite les blessés graves à l'hôpital. Un homme et une femme âgés de 24 ans ont ainsi été héliportés à Lille et Boulogne, et un homme âgé de 69 ans à Amiens.

Trois autres personnes, plus légèrement touchées ont aussi été transportées par ambulance dans différents hôpitaux de la région. Au total, une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet accident.