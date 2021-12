Trois hommes arrêtés à Limoges pour plusieurs vols à la roulotte

Trois individus âgés de 20, 21 et 33 ans ont été interpellés en flagrant délit de vols à la roulotte par la police de Limoges, lundi soir dans le quartier du Puy Las Rodas. Dans ce quartier, la police avait mis en place un dispositif de surveillance après une série de vols dans des véhicules.

Lors de leur interpellation, les trois hommes étaient en possession de nombreux objets volés, comme des maillots et des ballons d'un club de foot, une gourmette ou encore du parfum.

L'enquête du Groupe Départemental de Police Technique et scientifique et de la Sûreté Départementale de Limoges a permis d'élucider 16 autres faits, des dégradations de véhicules et des vols à la roulotte, pour lesquels des plaintes avaient été déposées.

Ils devront s'expliquer devant la justice le 11 mars prochain.