Trois hommes ont été placés en garde à vue à Laval dans la nuit de mardi à mercredi. Le trio a été arrêté en voiture à Cesson-Sévigné en Ille-et-Vilaine après 45 minutes de course poursuite.

Vers 3h40, les policiers de la BAC de Laval aperçoivent une voiture qui tente de sortir de l’autoroute sans payer. Ils approchent du véhicule mais celui démarre en trombe et s'engage sur la nationale direction Rennes. Une course poursuite de 45 minutes commence. Sur le trajet, les policiers se renseignent sur la voiture et apprennent qu'elle est signalée depuis quelques jours dans plusieurs affaires.

Interpellation musclée et état d'ébriété

Rien n’arrête son conducteur et ses deux occupants. La BAC de Rennes arrive en renfort, plusieurs équipes interviennent. Vers 4h30 le véhicule est finalement coincé à Cesson-Sévigné (35) et l'interpellation est musclée. Au final le conducteur roulait en état d'ébriété et sans permis. L'homme était même recherché depuis quelques temps. Un autre occupant a été remis en liberté. Le troisième sera convoqué devant le tribunal. Il portait sur lui de la résine de cannabis.