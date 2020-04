Trois hommes arrétés en plein vol de ferrailles dans un bâtiment de la SNCF à Puyoo

Trois hommes ont été interpellés ce week-end par les gendarmes d’Orthez, pris en flagrant délit de vol de ferrailles. Cela s’est passé à Puyoo ce samedi, dans des locaux de la SNCF. Le chef présumé de cette équipe est un quinquagénaire palois très connu de la justice pour des faits similaires.

Ils n’ont pas été très prudents. Ils ont agi en plein jour, un samedi en milieu d’après-midi, en plein confinement, donc tous les riverains étaient des témoins potentiels, et le jour où la gendarmerie avait annoncé une présence renforcée sur les routes. Ça n’a pas manqué. Un voisin de ce bâtiment de la SNCF a remarqué ces trois hommes en train de charger des bobines de fil électrique, et toutes sortes de ferrailles. Il a appelé les gendarmes.

Le chef présumé de cette expédition est plus que connu de la justice et des gendarmes du Béarn. Une célébrité presque, que les enquêteurs identifient sur la simple description de sa silhouette imposante. Il doit répondre prochainement d’ailleurs de ce vol de jambon dans une entreprise de salaisons à Sault-de-Navailles. Lui et ses deux complices ont donc été interpellés en flagrant délit à Puyoo. Ils seront jugés le 22 juin pour ce vol. Les gendarmes en ont profité pour dresser aussi trois contraventions de 135 euros pour non respect du confinement.