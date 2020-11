Un jeune de 15 ans a été enlevé début septembre à Chateauneuf-du-Pape. Conduit de force dans un quartier d'Orange, il a été violenté puis relaché. Trois jeunes de 19 et 20 ans ont été interpellés ce lundi 16 novembre et ont été placés sous contrôle judiciaire.

Trois hommes arrêtés pour avoir enlevé et séquestré un jeune mineur à Chateauneuf-du-Pape

L'enlèvement s'est produit le 2 septembre. Vers 21 h ce mardi à Chateauneuf-du-Pape, trois jeunes font monter de force dans le coffre d'une voiture un mineur de 15 ans. Ils le conduisent dans un quartier d'Orange et passent une demi-heure à le violenter avant de le relâcher. La jeune victime connait ses ravisseurs et ne porte pas plainte. Mais la rumeur de cet enlèvement arrive jusqu'aux gendarmes de Chateauneuf-du-Pape. Identifié et contacté, le mineur, accompagné de son représentant légal, raconte ce qu'il s'est passé ce soir là. Il dit avoir subi des violences.

Les enquêteurs remontent la piste et interpellent à Orange et Jonquières lundi 16 novembre trois jeunes âgés 19 et 20 ans. Ils ont été présentés au Tribunal Judiciaire de Carpentras pour qu'il leur soit notifié une mesure de contrôle judiciaire jusqu'à leur date de comparution pour jugement.