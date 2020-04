Trois hommes arrêtés pour violences conjugales dans le Cher samedi soir

Les autorités avaient prévenu : les violences conjugales risquent d'augmenter pendant le confinement. La faute à la promiscuité permanente, à l'impossibilité de sortir pendant les moments de tension aussi. Et si l'on ne peut affirmer avec certitude que les affaires de ce week-end sont une conséquence directe du confinement, toujours est-il que trois hommes ont été arrêtés, dans trois communes du Berry, samedi soir, pour des violences verbales ou physiques envers leur (ex-compagne).

Trois affaires à Lury-sur-Arnon, Saint-Amand Montrond et Dun-sur-Auron

La première affaire concerne un homme de 66 ans, habitant à Lury-sur-Arnon (près de Vierzon). Il a été placé en garde-à-vue pour "harcèlement et menaces" envers son ex-compagne. Bien que séparés, ils vivent encore sous le même toit.

La seconde affaire se passe à Saint-Amand-Montrond. Cette fois, c'est un homme de 36 ans qui s'en est pris à sa compagne. La troisième affaire concerne également un homme de 36 ans, à Dun-sur-Auron (au sud de Bourges). Les deux hommes ont été placés en garde-à-vue pour "violences sur conjointe".

Les auteurs convoqués fin septembre au tribunal

Les trois mis en cause ont pu sortir de garde-à-vue ce dimanche et seront convoqués le 24 septembre au tribunal correctionnel. Selon le parquet de Bourges, les faits ne nécessitaient pas de mesure d'éloignement immédiat, ou de maintien en détention. Les garde-à-vue ont été prononcées pour "faire redescendre la pression" et éviter que la situation ne s'envenime dans la soirée. Le parquet précise que les auteurs étaient pour certains "connus de la police ou des voisins pour des faits similaires, parfois sur fond d'alcool".

Si vous êtes victime ou témoin d'une situation de violences conjugales, le numéro d'écoute est le 39 19. En cas d'urgence, appelez la police ou les gendarmes au 17.