Trois hommes écroués après un règlement de compte à Marseille

Trois hommes ont été écroués après leur garde à vue. C'est ce qu'annonce la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, ce mercredi. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le règlement de compte de la cité de la Marine Bleue, dans le 14e arrondissement de Marseille, le 22 août dernier. Deux hommes de 25 et 26 ans avaient été abattus par plusieurs tireurs à bord de véhicules.

Les trois suspects ont été présentés à un juge d'instruction dans le cadre de l'ouverture d'une enquête. Tous sont mis en examen pour assassinats en bande organisée.

Un ponte marseillais des trafics de drogues derrière les barreaux

L'un d'eux est une figure du narco-banditisme. Cet homme de 37 ans gérait le trafic de drogues dans la cité des Oliviers. Il était en cavale depuis deux ans, avant d'être arrêté en Seine-et-Marne, fin août. En plus du chef d'assassinats en bande organisée, il est mis en examen pour destruction par incendie en bande organisée, recel de vol en bande organisée, détention d'armes de catégorie A et B et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée.