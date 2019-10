Trois hommes en garde à vue après l'attaque d'un fast-food à Dax

Dax, France

L'enquête semble avancer, deux semaines après la violente attaque d'un fast-food, Suprême Tacos 40, situé avenue Saint-Vincent-de-Paul à Dax. Ce soir-là un groupe d'une vingtaine d'individus s'étaient rendus devant le restaurant, détruisant des vitrines et s'en prenant physiquement au patron et à un de ses clients. Il n'y avait eu, sur le moment, aucune interpellation.

Mais ce jeudi, dans le cadre de l'enquête, trois hommes sont en garde à vue, annonce le parquet de Dax à France Bleu Gascogne. Ils sont soupçonnés d'avoir participé aux violences du 11 octobre. L'enquête, confiée à un juge d'instruction, devra déterminer les raisons de cette attaque. Lors de l'agression, le patron et un client avaient été blessés.

Selon une commerçante du quartier, jointe par France Bleu Gascogne, il y avait d'abord eu, le 11 octobre, plus tôt dans la journée, une première altercation entre le patron et un individu. C'est plus tard dans la journée qu'une bande composée d'une vingtaine de personnes est venue en découdre. On ne sait pas, dans l'immédiat, si les deux événements ont un lien.

Depuis cette attaque, le restaurant Suprême Tacos 40 est fermé.