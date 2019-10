Trois hommes en garde à vue après une fusillade à Aix-les-Bains

Aix-les-Bains, France

Règlement de comptes ? Affaire de stupéfiants ? Le parquet ne se risque à aucune hypothèse concernant la fusillade qui s'est produite à 23h30 dans le quartier de Lafin à Aix-les-Bains vendredi soir. Depuis une voiture, les tirs ont visé deux hommes de 26 et 24 ans sur le bord de la route. L'un d'eux est très légèrement blessé. Choqués, ils ont été pris en charge avant de pouvoir regagner leurs domiciles.

Une course-poursuite d'une demie-heure avec la police

Les forces de police ont aussitôt pris en chasse la voiture qui a pu être interceptée une demie-heure plus tard grâce à une herse placée sur la route à Voglans. Dans le véhicule, immatriculé en Isère, trois hommes, deux de 27 ans et un 3e de 35 ans. Ils sont originaires de Savoie, de l'Isère et du Rhône. Deux d'entre eux sont défavorablement connus des services de police. La garde à vue des trois hommes a été prolongée dimanche en fin d'après-midi.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire en co-saisine avec la direction départementale de la sécurité publique.