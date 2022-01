Trois hommes et une femme interpellés pour proxénétisme dans la métropole grenobloise

Ce sont des observations du Groupe de lutte contre la cybercriminalité de la Section de Recherches de Lyon, puis une enquête des policiers grenoblois à partir de décembre 2020, et notamment des investigations patrimoniales, qui ont permis quatre interpellations pour proxénétisme à Grenoble et Lyon. Ces personnes sont toutes soupçonnées d'avoir aidé l'activité de prostituées qui proposaient leurs prestations via internet et dans des appartements privés, et d'en avoir tiré profits.

Des locations AirBnb très spéciales

Il s'agit d'un retraité grenoblois de 66 ans, qui selon les enquêteurs louait 4 à 5 studios pour 450 à 600 euros la semaine à des prostituées, et qui en aurait loué au moins 4 autres auparavant, depuis 2018. Un autre grenoblois, âgé de 43 ans, qui exerçait en tant que concierge de logements AirBnb, aurait lui surfacturé les logements jusqu'à 100 euros la nuit quand il avait affaire à des prostituées, empochant au passage 20%. Le troisième homme est un lyonnais de 51 ans propriétaire de deux appartements à Grenoble loués en AirBnb et que ce même concierge avait, selon le parquet de Grenoble, persuadé de louer à des prostituées pour compenser le manque-à-gagner lié à la crise sanitaire. La quatrième personne est la femme du retraité, qui n'ignorait rien des revenus illicites de son mari. Un peu plus de 185 000 euros ont été saisis sur des comptes bancaires dans cette enquête

Quatre mises en examen

Après leur interpellation le 25 janvier dernier à leur domicile, le couple de retraités grenoblois et le propriétaire lyonnais ont été mis en examen pour mise à disposition d'un local privé à des personnes se livrant à la prostitution et le concierge pour complicité de proxénétisme. Tous les mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire.