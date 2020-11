Trois hommes incarcérés dans l'affaire du jeune retrouvé mort dans un ascenseur à Blagnac

L’enquête avance à grand pas dans l’affaire du jeune retrouvé mort dans un ascenseur à Blagnac le 11 octobre dernier, un possible règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. On ne l’apprend que maintenant, mais trois jeunes ont été incarcérés mercredi soir.

Placés en garde à vue dimanche. Incarcérés mercredi soir. Trois hommes âgés de 20 à 30 ans dorment derrière les barreaux. Ils seraient impliqués dans l'affaire de ce jeune retrouvé mort dans un ascenseur le 11 octobre dernier à Blagnac.

Les trois hommes sont Toulousains, déjà connus des services de police, "la même équipe de copains des Izards, tout comme la victime » sait-on de source sûre.

Armes, drogues, association de malfaiteurs et meurtre

Les trois hommes écroués sont mis en examen pour des motifs différents. Deux pour homicide volontaire, association de malfaiteurs, détention de stupéfiants et détention d’armes. Un est simple témoin assisté mais incarcéré et mis en examen pour détention de stupéfiants. Son avocate, maître Jess Guy assure "qu’aucun lien ne relie son client au meurtre". En revanche la victime et lui étaient amis.

"Un dossier enchevêtré avec des matches allers et des matches retours" explique un proche du dossier qui précise : ce n'est que le début de la résolution de l'affaire. Le jeune tué à Blagnac le 11 octobre dernier avait 25 ans. Son corps a été retrouvé dans l’ascenseur de l’immeuble où réside sa mère.