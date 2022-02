Trois hommes interpellés après avoir vandalisé à la barre de fer la vitrine d'un bar place Saint-Pierre

Dans la nuit de lundi à mardi, trois hommes s'en sont pris à la vitrine d'un bar à coups de barres de fer. Ils ont aussi menacé de mort deux portiers du bar qui étaient intervenus un peu plus tôt dans la soirée lors d'une bagarre.

La soirée de la Saint-Valentin a dérapé place Saint-Pierre à Toulouse. Dans la nuit de lundi à mardi, vers 3h du matin, une bagarre éclate au milieu de la place. Deux portiers d'un bar interviennent.

Quelques dizaines de minutes plus tard, au moment de la fermeture, trois hommes arrivent en voiture et veulent se venger. Un membre de leur famille se serait retrouvé dans la bagarre. Ils menacent de mort les portiers avant de détruire à coups de pied et de barres de fer la vitrine du bar.

Ces trois hommes de 19, 22 et 30 ans ont été interpellés. Ils sont déjà défavorablement connus de la police. Les deux portiers ont porté plainte.