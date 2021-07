Trois hommes interpellés lors d'une opération du RAID à Bagnols-sur-Cèze

Trois personnes sont en garde à vue après leur interpellation tôt ce matin à Bagnols-sur-Cèze. L'opération a mobilisé de nombreux policiers dont une unité du RAID dans le quartier des Escanaux, les personnes recherchées étant susceptibles d'être armées et dangereuses. Ces trois personnes, bien connues localement pour trafic de stupéfiants, sont soupçonnées d'avoir menacé un homme avec des armes de poing et un fusil à pompe le 24 juillet. Parce qu'il leur aurait demandé de mettre fin à ce trafic. Lors de leurs perquisitions, les policiers ont découvert un revolver approvisionné de 6 cartouches de calibre 38 spécial , 22 cartouches de 9 mm. Plus de 30.000 euros en espèces ont également été trouvés. Les gardes à vue sont en cours.

