Trois hommes interpellés pour des cambriolages de pharmacies et de boutiques de téléphonie dans le grand ouest

Interpellation et garde-à-vues la semaine dernière pour trois cambrioleurs, soupçonnés d'avoir sévi dans le grand ouest entre janvier et mai 2021. Les gendarmes de Pontivy leur reprochent d'avoir cambriolé des commerces, surtout des pharmacies et des magasins de téléphonie, mais aussi des habitations, des cabinets vétérinaires, 24 en tout, pour un préjudice estimé à 286.000 euros.

Selon les gendarmes du Morbihan, le réseau issu d'Europe de l'est pouvait accomplir dans le grand ouest jusqu'à 10 méfaits par nuit. Ils brûlaient les voitures qu'ils utilisaient. Un magasin de téléphonie de Pontivy avait été cambriolé en mai 2021. Deux d'entre eux seront jugés en novembre, le troisième fait l'objet d'une ordonnance pénale pour le mois de juin, jugement simplifié.