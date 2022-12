Trois hommes interpellés pour l'homicide d'un maraîcher de Bousbecque en 2021

Son meurtre avait marqué la commune de Bousbecque le 24 septembre 2021. Un septuagénaire, ancien maraîcher, avait été tué par balle à son domicile, alors que des cambrioleurs s'affairaient chez lui et son épouse.

Un an plus tard, trois hommes viennent d'être interpellés et mis en examen pour cette affaire. Ils ont été retrouvés grâce à des images de vidéosurveillance et des relevés téléphoniques.

Les trois ont entre 30 et 40 ans, deux d'entre eux étaient déjà incarcérés, pour des vols notamment. Le troisième suspect a été arrêté à Roubaix, le 6 décembre 2022 lors d'une vague d'interpellation.

Ce 6 décembre 2022, la police judiciaire de Lille extrait trois hommes de leurs cellules, où ils sont emprisonnés pour d'autres affaires, et arrête trois autres personnes à Roubaix. Les gardes à vue se déroulent dans plusieurs commissariats de la métropole lilloise pour éviter que les suspects ne parlent entre eux.

Finalement, seuls trois des six hommes entendus sont mis en examen et incarcéré pour avoir participé à ce meurtre d'une manière ou d'une autre.

L'enquête a duré 14 mois.