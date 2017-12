Le 8 août 2016, Jean-Jacques a eu un malaise au volant. Il a été retrouvé mort dans sa voiture qui avait fini sa course dans un champ. Il venait de quitter ses copains avec lesquels il avait partagé un repas trop arrosé.

Arnos, France

Un procès particulier se déroule ce lundi devant le tribunal correctionnel de Pau. On va juger trois hommes de 61, 60 et 34 ans pour mise en danger de la vie d'autrui. Cet autrui, c'est un ami à eux qu'ils ont laissé rentrer chez lui en voiture alors qu'il était saoul. Les faits remontent au 8 août 2016. Le conducteur, un homme de 62 ans, a vraisemblablement eu un malaise au volant. Sa voiture s'est enfoncée dans un champ de mais. On a mis une semaine avant de le retrouver.

Un repas trop arrosé

La justice considère donc que ses amis l'ont exposé à ce risque qui lui a été fatal. C'est à dire que le parquet considère que ce jour là, les amis de Jean Jacques n'auraient pas dû le laisser rentrer chez lui à Bougarber. Le laisser conduire sa voiture. Ils avaient passé la matinée au circuit de Pau Arnos. L'un des trois y est employé, les autres sont des bénévoles passionnés de sport mécanique comme Jean-Jacques. Ils ont déjeuné au circuit et ils ont bu. Ils ont vu Jean-Jacques boire suffisamment pour se rendre compte qu'il n'était pas en état de conduire.

La voiture cachée dans un champ de maïs

La suite est dramatique. Il a quitté la route, sans doute victime d'un malaise selon le médecin légiste. Sa voiture a dévalé le talus et a foncé dans un champ de maïs en contrebas. En août, le mais est suffisamment haut pour cacher la voiture depuis la route. Il a fallu huit jours pour que les gendarmes le retrouvent.

L'audience commence à 13h45.