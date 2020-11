Trois hommes jugés ce mardi à Lille après le documentaire d'Al-Jazzera sur le bar identitaire "La Citadelle"

Trois hommes, mis en cause dans un documentaire de la chaine Al Jazeera diffusé fin 2018, doivent être jugés le mardi 17 novembre au tribunal correctionnel de Lille. Ce reportage, intitulé "Generation Hate" (génération haine), était consacré au bar identitaire "La Citadelle" et plus largement à la mouvance d'ultradroite à Lille.

Sur la base des images, tournées en caméra cachée, les prévenus sont soupçonnés d'avoir agressé une adolescente de 14 ans, présentée comme Maghrébine.

Deux reports de procès

L'un d'eux est aussi visé pour provocation directe à un acte de terrorisme pour avoir évoqué un attaque contre le marché de Wazemmes. Il encourt 5 ans d'emprisonnement.

Enfin, l'un des prévenus comparait pour provocation publique à la haine pour avoir effectué un salut nazi et trinqué au IIIe Reich.

Les trois prévénus doivent comparaître sous contrôle judiciaire. Ce procès a déjà été reporté deux fois, en mai 2019 et décembre 2019.