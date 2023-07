Trois hommes jugés pour un vol de dizaines de milliers d’euros en liquide à Armendarits en février 2023

Le tribunal de Bayonne jugeait ce jeudi après-midi trois hommes pour vol aggravé. Tout part d’une soirée alcoolisée entre deux des prévenus début février 2023, soirée au cours de laquelle le plus jeune raconte que sa mère est en couple avec un homme d’Armendarits qui cache du cash dans des coffres-forts à son domicile. Pour les détails, les versions varient en garde-à-vue ou à l’audience ce jeudi après-midi.

Les faits sont là : un cambriolage le 9 février 2023 au soir, au moment où la victime est encore à son travail. De l’argent est dérobé dans les deux coffres-forts. Pour quelle somme? Là aussi les versions varient. La victime parle de 50.000 euros, l’auteur présumé du vol de 27.500.

Versions fluctuantes au fil des auditions

En tout cas, les gendarmes sont remontés jusqu’aux trois hommes grâce aux bornages téléphoniques et à des empreintes digitales laissées sur place par le plus âgé des trois hommes. A la barre, ce dernier prend toutes les responsabilités et tente de minimiser l’implication des deux autres. Le beau-fils de la victime ? Il lui a donné des infos sans vraiment s’en rendre compte ce soir-là. L’autre jeune homme ? Il s’est contenté de garder le chien de celui qui l’a finalement accompagné.

Dans ses réquisitions, la procureure de la République pointe les incohérences, les versions changeantes au fil des mois mais, pour elle, tous sont impliqués, certes à différents degrés. Elle demande quatre ans de prison ferme à l’encontre du principal prévenu, 30 mois dont un an avec sursis pour le dogsitter et huit mois avec sursis pour le beau-fils.

Un des prévenus est relaxé

La défense, elle-aussi, relève les incohérences, le manque de preuve. La relaxe est plaidée pour les deux plus jeunes. Pour le plus âgé, déjà douze années derrière les barreaux, dix-huit condamnations à son actif, l’avocate remet en perspective ; les faits reprochés sont un « simple » vol. « Quatre ans, c’est exorbitant » selon ses propres mots.

Le tribunal a condamné le principal prévenu à deux ans de prison fermes avec maintien en détention. Un an dont la moitié avec sursis mais maintien en détention pour celui qui avait gardé le chien. Le troisième prévenu a été relaxé, le tribunal estimant qu'il lui était impossible d'établir formellement sa responsabilité dans cette affaire.

Ils ont dix jours pour faire appel