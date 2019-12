Trois hommes d'origine Albanaise Kosovare, arrêtés mercredi en Côte-d'Or, sont poursuivis pour une série de cambriolages chez des habitants dans un grand quart nord-est de la France. Plus de 400 objets ont été saisis dont des montres et des bijoux. Le préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros.

Trois hommes mis en examen à Dijon pour une série de cambriolages en Bourgogne et le Grand-Est

Les gendarmes de Côte-d'Or ont saisi plus 400 objets notamment des bijoux, des montres, des lunettes, des vêtements.

Dijon, France

Le procureur de la République de Dijon, Éric Mathais, indique ce samedi dans un communiqué l'arrestation et la mise en examen de trois hommes pour toute une série de cambriolages en Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est.

Plus de 400 objets saisis

Les trois individus interpellés mercredi dernier par les gendarmes de Côte-d'Or, sont d'origine Albanaise Kosovare. Ils sont poursuivis pour "une cinquantaine de vols avec effraction et en réunion", indique le parquet de Dijon ce samedi. "Plusieurs véhicules étaient successivement utilisés par ces malfaiteurs très mobiles et très actifs, qui revendaient ensuite régulièrement les bijoux en or en Belgique".

Éric Mathais détaille l'arrestation des trois individus : "le 4 décembre 2019 dans la soirée, trois hommes étaient interpellés porteurs d'objets venant d'être dérobés et les perquisitions permettaient la découverte de nombreux objets de provenance frauduleuse. Plus de 400 objets saisis - bijoux, montres, vêtements, lunettes - ainsi que trois véhicules au titre des avoirs criminels".

Plus de 400 objets ont été saisis par les gendarmes. - crédit photo procureur de Dijon

L'enquête continue pour identifier les propriétaires victimes

"En l'état 45 cambriolages ou tentatives semblent pouvoir être imputés à cette équipe de malfaiteurs. Les investigations se poursuivront, en particulier pour identifier les propriétaires des objets retrouvés et pour tenter d'élucider d'autres cambriolages".

En attendant leur procès, les trois suspects restent incarcérés. Ils encourent en théorie jusqu'à sept ans.