Trois hommes mis en examen après une tentative d'enlèvement en pleine rue à Orléans

Une information judiciaire a été ouverte ce dimanche à Orléans, après l'interpellation de trois hommes vendredi dernier dans le quartier de la Source à Orléans. Ils auraient tenté d'enlever un homme en pleine rue, quelques minutes auparavant, avant de l'abandonner, nu, sur place.

Un témoin voit une scène d'une grande violence et appelle le 17

Les trois hommes sont incarcérés et mis en examen pour tentative d’enlèvement et séquestration, violences volontaires en réunion et avec préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Ils ont été interpellés immédiatement après les faits, à bord d'une voiture, suite au signalement d'un témoin qui avait vu la victime se faire violemment agresser et qui avait aussitôt appelé la police.

La victime frappée, dépouillée et laissée nue dans la rue

Ils auraient passé à tabac leur victime en fin d'après-midi vendredi, et auraient ensuite essayé de le mettre dans le coffre d'une voiture, mais celui-ci se serait débattu et aurait finalement été abandonné sur place. Selon la description de ce témoin, "la victime a été laissée nue, hagarde et dépouillée de ses vêtements, de ses documents d’identité et de sa carte bancaire."

Les auteurs des coups ont alors pris la fuite avant d'être arrêtés. Leur victime a, elle, été retrouvée à l'hôpital d'Orléans : il souffre de multiples fractures, avec 14 jours d'ITT (interruption totale de travail).

"A ce stade, l'enquête doit déterminer et préciser les circonstances et les raisons de cette agression, pour l'instant inconnues", indique la procureure de la République d'Orléans Emmanuelle Bochenek-Puren. Les trois individus sont connus des services de police et de la justice.