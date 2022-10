Trois hommes mis en examen pour avoir transformé des appartements du Grand Nancy en laboratoires de drogues

Tout est parti d'un simple contrôle d'huissier le 24 septembre dernier, dans un logement de la rue de la Côte à Nancy. Venu pour des loyers impayés depuis 3 ans, il va finalement constater, avec l'agent de police qui l'accompagne, que l'appartement était quasiment vide. Seuls du matériel de fabrication de stupéfiants et notamment 5 kilos de produits de coupe étaient retrouvés, dans ce logement transformé en laboratoire.

Trois suspects mis en examen

Rapidement, l'ADN de deux hommes, âgés de 31 et 30 ans, était retrouvé à l'intérieur. Le premier était déjà détenu à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville pour des faits de violence conjugales. Il est également très connu de la justice pour de la détention de stupéfiants. Le second est originaire de Vandœuvre-lès-Nancy et a déjà été condamné pour recel de vol, violences et délit routier.

C'est ce dernier qui sera suivi pendant plusieurs mois par les enquêteurs, qui le voient se rendre régulièrement dans un second appartement. Il y est interpellé le 19 octobre dernier avec un troisième suspect, également présent sur place. A l'intérieur de ce logement, les forces de l'ordre retrouvent pour 350 000 euros de produits, ainsi qu'un pistolet et des munitions. Devant le juge, deux des trois suspects vont nier les accusations. Pendant qu'un troisième se décrit comme un exécutant qui sous-louait un appartement à une autre personne. Ils sont tous mis en examen pour trafic de drogues et placés en détention provisoire.