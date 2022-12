Trois hommes mis en examen pour avoir tiré sur la voiture d'une famille sur l'A7

C'était lors des départs en vacances dans la nuit du 8 au 9 juillet dernier sur l'autoroute A7. Une famille qui roulait en direction du sud avait été la cible de coups de feu à hauteur de Chanas (Isère), tirés par le passager arrière d'un autre véhicule. On imagine la frayeur pour ces vacanciers et le père de famille avait également été blessé, touché à un mollet. Cinq mois après trois hommes, dont le tireur présumé, sont désormais mis en examen.

Parce que le père de famille ne roulait pas assez vite ?

C'est la brigade de recherches de la gendarmerie de Vienne qui a mené l'enquête. L'auteur présumé des coups de feu a été mis en examen pour "violence avec arme" et a été écroué selon le parquet de Vienne. Les deux autres sont sous contrôle judiciaire et mis en examen pour "non assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui". Selon le quotidien Le Dauphiné Libéré , il y aurait à l'origine de ces tirs une altercation, d'abord par appels de phares puis par échanges de gestes insultants, parce que les trois trouvaient que le père de famille ne roulait pas assez vite.