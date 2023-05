Trois hommes mis en examen pour le meurtre de Jérémy Gressent, retrouvé à Véxin-sur-Epte dans l'Eure

Le 11 mai, à 10 heures, un homme se présente à la gendarmerie du Coudray-Saint-Germer, dans l'Oise. Il s'appelle Nicolas C., il a 27 ans et explique qu'il a tué Jérémy Gressent, l'homme de 34 ans dont le corps a été retrouvé la veille dans un champ de colza à Véxin-sur-Epte, dans le département limitrophe de l'Eure. En réalité, les gendarmes de la brigade de recherches des Andelys et de la Section de Recherches de Rouen sont déjà sur sa piste. L'homme est aussitôt placé en garde à vue. Nicolas C. raconte aux gendarmes qu'il a croisé la victime dans un bar de Sérifontaine dans l'Oise, le samedi 6 mai, au soir. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Nicolas C. vient chercher des boissons pour l'anniversaire de sa fille de deux ans. C'est là qu'il aurait alors invité Jérémy Gressent à se joindre à la fête chez lui à Hébécourt dans l'Eure. En tout cas, c'est ainsi qu'il présente les choses et les investigations n'ont pas confirmé l'hypothèse d'un enlèvement évoqué par un proche. Que s'est il passé ensuite ? l'enquête devra l'éclaircir. Ce qu'explique Nicolas C., c'est qu'une dispute a éclaté au sous-sol de sa maison, qu'il a d'abord frappé la victime, avant de lui tirer trois ou quatre coups de carabine en plein visage. Il aurait ensuite demandé à son frère Mathieu de nettoyer la scène de crime, et à son ami Charles-Henri de l'aider à transporter le corps jusqu'à Véxin-sur-Epte, à une trentaine de kilomètres de là.

Achevé à coups de marteau

C'est en le sortant de la voiture qu'ils constatent que Jérémy râle et respire encore. Nicolas C. l'achève alors à coups de marteau. C'est le terrible scénario qui ressort des premières auditions des trois mis en cause. Mais les armes du crime n'ont pas été retrouvées et "le déroulement des faits n'est pas acquis" prévient Rémi Coutin, le procureur de la république d'Evreux, encore moins le mobile du crime. L'auteur principal des faits, déjà condamné à 14 reprises notamment pour des violences en réunion en évoque plusieurs, dont un contentieux vieux de plusieurs années avec la victime sur lequel les enquêteurs restent discrets. L'enquête va se poursuivre sous la direction du juge d'instruction, pour tenter d'établir les circonstances exactes du meurtre, ainsi que la responsabilité de chacun des trois protagonistes dans la commission des faits, et l'implication éventuelle d'autres personnes. Nicolas C. reconnait avoir porté les coups, son frère de 36 ans explique avoir nettoyer les traces de sang au sous-sol, mais l'ami âgé lui aussi de 36 ans nie toute implication. Les trois hommes risquent la Cour d'Assises et 30 ans de réclusion, mais avant de boucler l'enquête, les gendarmes ont encore de longs mois de travail devant eux pour parvenir à établir ce qui a bien pu conduire à un tel déchaînement de violence contre Jérémy Gressent.