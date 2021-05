Trois hommes recherchés par la police de Rouen après un braquage

Trois hommes sont activement recherchés après un braquage à Canteleu, à côté de Rouen.

Samedi soir, ils ont attaqué une pizzéria à la fermeture, vers 22 heures. Ces hommes, cagoulés et gantés, ont forcé la porte de l'établissement et menacé d'une arme le gérant et l'employé âgés de 38 et 37 ans.

Des coups de feu ont été tirés en l'air, le gérant a été frappé au visage. Les trois braqueurs ont pu repartir avec plusieurs centaines d'euros pris dans la caisse. L'enquête est confiée à la sureté départementale de Rouen.