Incendies dans les Bouches-du-Rhône : trois suspects présentés à un juge

Deux jours après les incendies de Carro près de Martigues et de Peynier près d'Aix-en-Provence, trois suspects ont été placés en garde à vue. Ils sont présentés à un juge ce vendredi matin.

La justice soupçonne trois hommes, dont deux jeunes de 16 et 17 ans, d'être les auteurs des incendies ravageurs de cette semaine dans les Bouches-du-Rhône. Ils sont présentés à un juge ce vendredi matin, sur l'enquête ouverte après le feu de Carro, près de Martigues et de Peynier près d'Aix-en-Provence.

Deux jeunes suspect pour l'incendie de Carro

Deux jeunes adolescents sont suspectés d'avoir mis le feu à Carro. L'incendie a ravagé 163 hectares et provoqué une centaine d'évacuations, la destruction de cinq bungalows et abîmé une maison après l'explosion de bonbonnes de gaz.

Les deux jeunes de 16 et 17 ans, ont été interpellés mercredi et depuis, leur garde à vue a été prolongée. Ils pourraient être mis en examen pour "destruction volontaire par incendie". Dans leur sac à dos lors de leur arrestation, les policiers ont retrouvé des briquets et des allumettes.

Un homme suspectés pour le feu de Peynier

Le troisième homme âgé de 42 ans serait lié à l'incendie de Peynier, qui a détruit une centaine d'hectares de végétation. Il est soupçonné d'avoir causé accidentellement le feu et il pourrait être mis en examen pour "destruction involontaire de bois ou forêt".

Selon les premiers éléments, les trois mis en cause ont nié leur implication. La justice a demandé leur mise en examen et leur placement sous contrôle judiciaire.