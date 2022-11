Trois immeubles évacués à Lille après une menace d'effondrement

Les évacuations s'enchainent dans le centre-ville de Lille. 17 occupants de trois immeubles ont été évacués vers minuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Une menace d'effondrement a été signalée rue Lepelletier, dans le Vieux-Lille, à 400 mètres des immeubles effondrés rue Pierre-Mauroy , dans lesquels un médecin avait perdu la vie il y a deux semaines.

ⓘ Publicité

Un arrêté de mise en péril signé dans la nuit

La maire de Lille a rédigé un arrêté de mise en péril dans la nuit et un périmètre de sécurité a été installé. Deux fourgons incendie et un conseiller technique sauvetage-déblaiement ont été mobilisés. Trois immeubles bourgeois ont été évacués rue de la Monnaie, toujours dans le Vieux-Lille, jeudi et vendredi dernier. Cette évacuation faisait suite à des fissures signalées dans les caves. Un ancien locataire expliquait avoir porté plainte dès septembre 2020.

Plus d'informations à suivre...