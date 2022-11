Trois incendies dans la nuit en Haute-Garonne

Les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne ont été appelés à trois endroits du département dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 novembre, à chaque fois pour des incendies. Le premier s'est déclaré au nord de Toulouse, à Bouloc dimanche soir. Vers 23h20, les pompiers sont intervenus pour un feu de maison d'un étage, route de Villaudric. L'incendie a détruit une chambre à coucher et s'est propagé à la toiture. Une mère de famille et ses deux enfants, qui habitaient le logement, ont été relogés par la propriétaire.

ⓘ Publicité

A Bouloc, les pompiers ont été appelés à 23h20. - Morgane Aubry

A 2h41 ce lundi matin, les pompiers de Saint-Gaudens ont ensuite été appelés pour incendie dans le Comminges, dans le village de Régades. Il a débuté dans le garage d'une maison, tout près d'un chenil abritant une dizaine de chiens. Aucun n'a été blessé.

Enfin, vers 6h ce lundi matin, intervention à Toulouse, quartier Bagatelle. Un incendie s'est déclaré dans le parking au sous-sol d'un immeuble, rue Vestrepain. Les pompiers sont intervenus pour éteindre le feu, et sécuriser ce bâtiment de six étages abritant des commerces, des logements, et un cabinet médical. Il n'y a pas de victime.