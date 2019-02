Trois incendies en une nuit à Toulouse

Toulouse, France

La longue nuit des pompiers a débuté dans le quartier Bellefontaine, samedi soir vers 20h. 40 hommes ont été mobilisés pour un incendie dans une coursive au 9e étage d'un immeuble. Il serait parti d'un feu de palettes. Les pompiers sont intervenus sous les yeux de 200 habitants du quartier, réunis sur le parvis juste en bas.

Autre incendie vers 22h, pas très loin de la gare Matabiau, au début de l'avenue de Lyon. Il a pris dans un immeuble squatté par une quinzaine de personnes. Trois adultes et un enfant ont pu être évacué à temps par les pompiers, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd, car les accès sont en partie murés dans cet immeuble qui doit être détruit. Il n'y avait qu'une sortie, et l'intervention a été périlleuse pour les soldats du feu.

Enfin, dernier incendie rue Alexandre Cabanel, dans le quartier des Chalets, vers 5h15 du matin. Un feu dans un appartement, au troisième étage d'un immeuble. Un homme de 31 ans a été partiellement brûlé. Il a été transporté vers l'hôpital Purpan.