Trois antennes télécoms incendiées en Isère, la série continue

Deux des trois incendies de la nuit du 17 au 18 mai ont été signalés à un peu plus d’une demi-heure d’intervalle. Vers 2h45 tout d’abord, à la Tour sans Venin sur la commune de Seysinet-Pariset : le feu est parti au pied de l’antenne avant de remonter le long des câbles électriques sur plusieurs mètres de hauteur. Le pylône lui-même ne semble pas avoir été endommagé - ce qui demandera confirmation. L’installation sert de relais à trois opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues, SFR et Free) ainsi qu’à 16 stations de radio, dont France Bleu Isère, et aux chaines de la TNT.

Dans le Vercors et l’agglomération grenobloise, 430.000 personnes peuvent recevoir la TNT et la radio via cet émetteur. Certains de ces habitants continuent toutefois de recevoir certaines chaines de télé grâce au signal de l'émetteur de Chamrousse. TDF (Télédiffusion de France), le propriétaire du site, indique tout mettre en oeuvre pour réparer au plus vite. Il faudra d'abord évaluer les dégâts. Ce lundi, le site est resté bouclé une bonne partie de la journée de lundi par les enquêteurs pour y mener des investigations techniques. On ignore donc pour le moment quand l'antenne pourra de nouveau émettre. En attendant, les auditeurs de France Bleu Isère de la région grenobloise peuvent se rabattre sur la fréquence 102.8.

Les fils électrique au centre ont brûlé (photo de la Tour Sans Venin) © Radio France - Lionel Cariou

Le deuxième incendie a été signalé à Jarrie vers 3h20 ; là-aussi il s’agit d’une antenne-relais avec un émetteur radio. Cette installation avait déjà fait l’object d’un incendie volontaire en janvier 2019 et les réparations venaient tout juste de se terminer ! Enfin un troisième incendie a été constaté un peu plus tard dans la matinée de lundi sur une antenne-relais située à Herbeys, au Sud-Est de Grenoble.

Des faits similaires en AURA mais pas seulement

On ignore pour le moment s'il y a eu une ou plusieurs équipes d'incendiaires. Reste que le scénario ressemble fort à d'autre actes commis récemment. Trois incendies visant des antennes-relais avaient déjà été recensés au cours des deux derniers mois en Isère: à Chatte le 29 mars, Estrablin le 13 avril, et Saint-Marcellin le 1er mai. Cinq jours plus tard, c’était à Oriol-en-Royans dans la Drôme, et la semaine suivante un relais TDF à Alby-sur-Chéran, en Haute-Savoie.

La piste de "l'ultra-gauche libertaire"

Des faits qui ne concernent pas que la région Auvergne-Rhône Alpes : plus d’une vingtaine d’incendies visant ce type d’installations ont été constatés un peu partout en France, des Côtes d'Armor au Jura en passant par le Loiret. Les regards se tournent vers l’ultra-gauche libertaire : un texte intitulé «Comment détruire des antennes-relais» a récemment été repris par plusieurs sites de cette mouvance. Une mouvance qui a par ailleurs revendiqué depuis 2017 plusieurs incendies dans l’agglomération grenobloise. Cette série de sinistres avaient touché notamment les locaux de France Bleu Isère, deux gendarmeries, mais aussi, déjà, le site TDF de Jarrie.

En ce qui concerne les trois incendies du 18 mai, le Parquet de Grenoble privilégie là-aussi la piste de l’ultra-gauche libertaire mais n’exclut pas non plus une action de complotistes opposés aux antennes-relais. Des incendies visant des relais de téléphonie mobile et attribués à ce courant ont récemment été commis au Royaume-Uni. L'enquête est confiée aux gendarmes de la section de recherches de Grenoble et aux brigades de recherches de Grenoble et la Mure.