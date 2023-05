Trois individus écopent jusqu'à deux ans et demi de prison ferme pour trafic de drogue en Mayenne

Entre deux ans et demi et 15 mois de prison ferme pour trois individus impliqués dans un trafic de drogue en Mayenne. Quatre personnes, deux frères, leur cousin et la petite amie de l'un des deux frères, comparaissaient ce mercredi après-midi devant le tribunal judiciaire de Laval pour trafic de stupéfiants entre septembre 2021 et mars 2023. La petite amie a été relaxée des faits de trafic mais condamnée à 12 mois de prison pour consommation de cannabis, refus d’obtempérer lors d'un contrôle de police et conduite avec un permis annulé. La plupart d'entre eux ont été interpellés en février dernier après un banal contrôle de police à Laval. Les plaidoiries des avocats n'ont pas suffi pour sauver leurs clients.

"J'ai toujours assumé ce que j'ai fait"

Pour celui que les enquêteurs décrivent comme la tête du réseau, le premier des deux frères, on pensait que très peu d’éléments matériels pouvaient être retenus après la plaidoirie méticuleuse de son avocat. La Cour a eu un tout autre avis. "Sur son train de vie, on n'a rien", commence pourtant la défense, "il n'y a pas de vêtements de luxe, de voiture de luxe, de grands restaurants, il y a une partie de casino, certes, où mon client joue plus de 1.000 euros, oui, mais rien ne prouve qu'il n'a pas mis de côté avant, il y a des coïncidences mais ça n'en fait pas une culpabilité", termine l'avocat. "J'étais pressé d'être là aujourd'hui, je voulais m'exprimer", assure l'homme depuis le box, il veut clamer son innocence, "on veut me mettre à la tête d'un trafic de stupéfiants mais ça ne va pas du tout, je suis rangé maintenant" après ses deux passages en prison.

Le procureur avait demandé trois ans, le prévenu en fera finalement deux et demi. La Cour ajoute trois mois révoqués d'une peine avec sursis.

Plus de 60.000 euros retrouvés lors d'une perquisition

Son frère, lui, reconnaît tout de suite le trafic d’héroïne depuis son box, "je n'ai pas dit toute la vérité lors de mon audition", explique-t-il, "j'ai bien vendu de la drogue à deux couples, mais ce n'était pas constant". Concernant les quelque 60.000 euros retrouvés au domicile de sa mère, "on me les a donné mais je ne peux pas dire à qui ils appartiennent", explique le prévenu, "je ne peux pas le dire parce que ça menacerait ma famille". Son avocate tente de minimiser son implication dans ce trafic, qu'elle ne qualifie pas vraiment comme tel d'ailleurs et essaye de réduire la peine requise par le procureur, à savoir trois ans. "Les consommateurs interrogés en 2021 n'ont pas le moindre lien avec mon client, sur les différentes surveillances policières nous n'avons aucun élément qui permet d'entrer en voie de condamnation", plaide-t-elle, "il y a ensuite plusieurs rendez-vous de demandés par des consommateurs, par téléphone, à mon client mais beaucoup ne se font pas". Elle met également en avant les petites quantités vendues mais ça ne change pas l'avis de la Cour. L'homme écope finalement de deux années d'emprisonnement. Le président demande également la révocation d'une peine de six mois qui trônait au-dessus de sa tête.

Enfin leur cousin, lui, a été arrêté avec 118 g d'héroïne sur lui en février 2023, il le reconnaît dans le box, même s'il ne savait pas que c'était de l’héroïne. "Je ne suis pas un trafiquant", clame-t-il, "j'ai cru que c'était du cannabis que j'avais avec moi". Il fera finalement 15 mois de prison ferme et deux mois supplémentaires révoqués d'une peine avec sursis.

Ils étaient tous les trois déjà en détention provisoire lors de leur procès, ils sont donc repartis directement en prison après la décision de la Cour. La petite amie, elle, a la possibilité de demander un aménagement de la peine.