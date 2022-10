Trois individus interpellés pour trafic de drogues à Limoges

Une surveillance de plusieurs jours a permis d'interpeller trois dealeurs présumés ce mardi dans le quartier des Portes Ferrées à Limoges.

ⓘ Publicité

C'est d'abord un signalement à propos des nombreuses allées et venues d'individus dans un appartement, Allée de l'Abbé Grégoire à Limoges, et un second sur ce même appartement servant de lieux de stockage pour la drogue, qui a mis les enquêteurs sur la piste des trois personnes.

Cocaïne, résine et herbe de cannabis

Le 4 septembre, un jeune homme de 17 ans était interpellé avec du cannabis et de la cocaïne sur lui. Ce sont ensuite le locataire de l'appartement et le "charbonneur" (celui qui détient les produits stupéfiants) qui ont été arrêtés. Dans l'appartement qui servait de stockage de la drogue, les enquêteurs ont découvert 300 grammes de résine de cannabis, 45 grammes de cocaïne, 65 grammes d'herbe de cannabis et 240 euros en liquide.

Tous ont reconnu vendre du cannabis et de la cocaïne, précisant que ça leur permettait de financer leur consommation personnelle

Le "charbonneur", qui était déjà recherché pour purger une autre peine, a écopé dans la foulée de six mois de prison dont deux ferme. Les deux autres, le locataire et le mineur de 17 ans, seront convoqués devant la justice dans les prochains mois.