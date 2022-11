Trois individus menacent des restaurateurs avec des couteaux à Tours

Un moment de grande tension, ce mardi 15 novembre au soir, boulevard Tonnellé à Tours. Trois individus ont tenté de pénétrer dans un restaurant quelques minutes après la réouverture de l'établissement. Ils ont ordonné à la gérante de fermer le restaurant, ce qu'elle a catégoriquement refusé. Une information révélée par la Nouvelle République que France Bleu Touraine a pu confirmer.

Armés de couteaux

Deux des individus étaient armés de couteaux et ont tenté de pénétrer dans le restaurant. Ils ont menacé les clients mais aussi Sarah et ses parents qui travaillent avec elle. Les trois hommes ont ensuite ordonné la fermeture du restaurant, sans vraiment donner d'explications. Sarah a refusé de se soumettre à leurs ordres puis a contacté la police. Les clients ont essayé tant bien que mal de calmer les trois hommes. Les policiers municipaux sont ensuite arrivés puis le trio a pris la fuite.

"On ne fermera jamais, je vous le dis"

La gérante du restaurant doit encore porter plainte auprès de la police et elle est très en colère : "On vient travailler, on est en danger. Chez nous, on est en danger. Je ne trouve pas ça normal de devoir avoir peur quand on va travailler" confie-t-elle les larmes aux yeux. Malgré les larmes et la peur, Sarah ne compte pas se laisser intimider : "On ne fermera jamais je vous le dis. Si on fait ça, tous les commerçants vont s'y mettre vous imaginez ? C'est que leur politique de terreur aura fonctionné" poursuit-elle.

Sarah assure que ce n'est pas la première fois que des commerçants de Tours sont agressés par ce trio. Aujourd'hui, elle craint que les trois hommes, toujours en fuite, réappariassent dans son restaurant.