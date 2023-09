Trois interpellations en Béarn après des tracts antisémites distribués à Gurs

Trois individus ont été arrêtés ce mercredi 13 septembre au matin dans trois communes différentes du Béarn. Les gendarmes étaient mobilisés depuis plusieurs jours sur cette enquête nationale, dirigée par le Parquet de Rouen autour d'un groupuscule raciste d'extrême droite qui aurait pu commettre des exactions contre le camp de Gurs, un lieu de mémoire important en Béarn. Les gendarmes de la compagnie d'Orthez avaient mis en place une surveillance autour du camp avec des patrouilles régulières pour éviter des dégradations. Une dizaine d'habitants de ce village de 420 administrés ont reçu dans la nuit de dimanche à lundi des tracts avec des insignes nazis et un message antisémite et raciste appelant "à rétablir la domination de la race blanche en Europe."

L'indignation des habitants de Gurs

Les gendarmes avaient mis en place depuis jeudi soir une surveillance autour du camp de Gurs et en particulier au niveau du cimetière juif pour contrer de potentiels actes antisémites. Le Maire de Gurs, Christian Puharré avait été alerté de ces menaces et ne cache pas son indignation. "Je suis vraiment indigné de voir qu'il y a encore des gens qui peuvent avoir de telles idées. J'avais du mal à imaginer qu'ici à Gurs, on puisse être la cible de groupuscule d'extrême-droite. C'est la première fois." Une situation inédite que confirme l'amicale du camp de Gurs, "ce lieu de mémoire n'a jamais connu depuis la création de l'amicale en 1980 de dégradations ou même de tags."

Sur place les habitants et les visiteurs sont choqués. "Ça me désole. On ne s'attaque pas au cimetière surtout ici au camps de Gurs quand on sait ce qui s'est passé. On ne touche pas aux morts", s'indigne cet habitant. Devant le cimetière une visiteuse confie aussi son écœurement : "Nous sommes tous des hommes et des femmes. Comment ces gens là ne se mettent-ils pas dans la peau de ceux qui ont souffert ici, qui ont été exterminés". Le camp de Gurs qui a d'abord été un camp d'internement pour les républicains espagnols à la fin de la guerre d'Espagne a ensuite été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale comme camp d'internement mixte pour des juifs non-français. Beaucoup y sont morts, il y a l'intérieur plus de 1.000 tombes juives. Le camp de Gurs restera sous surveillance ces prochaines semaines.