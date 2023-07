Trois interventions ce dimanche pour les sapeurs pompiers du Gard

A Aimargues encore, on notera l'intervention des sapeutrs pompiers du Gard pour un accident impliquant 2 véhicules de type Quad lors d'un choc frontal dans un champ. On dénombre 3 victimes blessées légères (contusions et différents traumatismes). Une d'entre elles a été médicalisée et transportée par l'hélicoptère du SMUR de Nîmes sur Caremau.

Toujours aux alentours de midi ce dimanche mais à Collias. Une femme de 25 a chuté lors d'une randonnée en bordure de Gardon. Elle a ét légèrement blessée mais l'intervention a duré 3 heures en raison du milieu et a nécéssité l'intervention du grimp et un helitreuillage par l'helicoptère de la sécurutié civile de Marseille.

Du coté de Saint Nazaire (près de Bagnols-sur-Cèze), les sapeurs pompiers sont intervenus pour un accident - vraisemblablement à forte vitesse - impliquant un seul véhicule contre un platane en tout début d'après-midi ce dimanche. Le conducteur âgé de 60 ans - légèrement blessé - a dû être désincarcérer puis transporté par les services de secours sur le CH Bagnols sur Cèze. La circulation a été coupée durant une heure.