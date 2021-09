Manifestation du 14-juillet à St-Jean-de-Luz : quatre jeunes abertzale arrêtés

Trois jeunes militants abertzale ont été arrêté ce mercredi matin à Hendaye et Urrugne, un autre s'est rendu au commissariat spontanément pour être entendu. Les arrestations seraient en lien avec la manifestation du 14 juillet dernier à Saint-Jean-de-Luz.

Au moins trois militants ont été arrêtés ce mercredi matin entre Hendaye et Urrugne

Au moins trois jeunes militants ont été arrêtés ce matin à Hendaye et Urrugne, selon une information relayée tôt ce matin par les réseaux sociaux et confirmée par la Police Judiciaire de Bayonne. Un quatrième jeune s'est rendu spontanément au commissariat pour être entendu. Ces arrestations seraient en lien avec la manifestation du 14 juillet à Saint-Jean-de-Luz. Ce jour-là, une altercation avait eu lieu entre le maire de la commune, Jean-François Irigoyen, et de jeunes militants indépendantistes.

Les jeunes avaient déployé une banderole "Hau ez da Frantzia", (ici ce n'est pas la France) que le maire avait arrachée avant de leur adresser un doigt d'honneur.

Une manifestation est organisée devant le commissariat de Bayonne à 11h ce mercredi matin.

Plus d'infos à suivre