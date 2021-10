Trois jeunes alpinistes portés disparus dans une avalanche en Himalaya

Trois alpinistes français ont été victimes d'une avalanche dans la vallée de Khumbu, près du Mont Everest au Népal. C'est le journal The Himalayan Times qui a publié l'information, relayée par le Dauphiné Libéré. L'expédition menée par le Groupe excellence alpinisme national (GEAN) compte trois Isérois, dont deux Grenobloises : Pauline Champon et Anouk Félix-Faure, ainsi que Pierrick Giffard, habitant de Chassignieu. Deux Chambériens font également partie de l'expédition : Pierrick Fine et Louis Pachoud. Gabriel Miloche, lui vient de Briançon dans les Hautes-Alpes. Pour l'instant on ne connaît pas l'identité des alpinistes portés disparus.

"Les meilleurs français", selon Nicolas Raynaud, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Le GEAN est en effet une référence dans le monde de l'alpinisme. Le groupe s'est envolé au début du mois, le vendredi 1er octobre et pour cinq semaines au Népal pour s'attaquer à plusieurs ascensions, de faces nord encore vierges, avec plusieurs sommets entre 5 et 6 000 mètres d’altitude.

Une mission de sauvetage a été lancée avec un hélicoptère qui survole la zone, selon The Himalayan Times.