Trois jeunes amis condamnés pour avoir mis le feu dans un champ à Saint-Aubin-d'Aubigné

Soupçonnés d'être à l'origine d'un incendie à Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille-Vilaine), trois jeunes hommes ont été jugés ce mardi en comparution immédiate au tribunal de Rennes. Les trois ont été reconnus coupables et condamnés à des travaux d'intérêt général.

Trois jeunes hommes d'une vingtaine d'années ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Rennes ce mardi pour avoir mis le feu dans un champ à Saint-Aubin-d'Aubigné en Ille-et-Vilaine. Jeudi 21 juillet, dans la soirée, un riverain les avaient aperçus et avait alerté les pompiers, les trois suspects avaient été interpellés dans la foulée et placés en garde à vue. Jugés en comparution immédiate ce mardi, les trois ont écopé de travaux d'intérêt général, l'un d'eux a également reçu une peine de prison avec sursis.

"On ne s'attendait pas à ce que ça prenne des proportions pareilles"

Dans la salle d'audience les trois jeunes hommes se succèdent à la barre, leurs explications ne sont pas claires et chacun a sa propre version. L'un évoque un mégot mal éteint causant un premier départ de feu qu'il stoppe rapidement. Pour le reste, il assure n'y être pour rien. Un autre explique qu'ils jouaient tous avec leur briquet quand des herbes coupées ont pris feu. "C'était débile vu la météo mais on ne s'attendait pas à ce que ça prenne des proportions pareilles", témoigne-t-il.

Ce soir-là les pompiers constatent deux départs de feu. 125 mètres carrés de champs et 1360 mètres carrés d'un verger communal à côté ont brûlé. Un riverain témoin de la scène dit avoir entendu des rires. Les mis en cause nient.

Quand les flammes ont commencé à se propager ils affirment avoir eu peur mais aucun d'eux n'appelle les pompiers. Le juge ne manque pas de le souligner, rappelant au cours de l'audience les dégâts causés par les incendies en Gironde et dans les Monts d'Arrée. "Heureusement qu'il n'y avait pas de vent", insiste le magistrat, car la situation aurait pu être bien pire.

70 heures de travaux d'intérêt général

Les trois prévenus ont été condamnés à 70 heures de travaux d'intérêt général. Deux d'entre eux doivent les effectuer dans les 18 mois sous peine de deux mois de prison. Le troisième, soupçonné d'avoir déclenché le départ de feu le plus conséquent, doit les exécuter dans les deux années qui viennent et a écopé de 5 mois de prison avec sursis, assorti d'une obligation de travailler, de soins et d'indemniser les victimes.

La mairie de Saint-Aubin-d'Aubigné s'était constitué partie civile, elle réclamait un peu moins de 600 euros pour les dommages causés dans son verger. Une somme symbolique que les trois prévenus ont été condamnés à lui verser. "C'était surtout pour sensibiliser des jeunes qui ont fait des bêtises de cette importance", justifie Jacques Richard, le maire de Saint-Aubin-D'Aubigné.