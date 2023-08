Trois jeunes arbres coupés sans raison dans un parc de Rezé

Des arbres coupés sans raison : c'est la triste découverte faite par des habitants du quartier des Trois Moulins, dans le parc de la Lande Saint-Pierre, à Rezé, au sud de Nantes (Loire-Atlantique), début août. Cet espace vert d'un quartier résidentiel est principalement fréquenté par des riverains qui y viennent en famille. Les enfants profitent du terrain de foot ou des toboggans. D'autres habitants y promènent leur chien. Depuis plusieurs jours, trois jeunes arbres sont entourés de ruban de signalisation. Plantés il y a deux ans, ils ont été sciés à un mètre du sol environ, sans doute pendant la nuit. Il n'en reste que les troncs.

ⓘ Publicité

"C'est scandaleux!"

A quelques mètres de là, deux jeunes mamans, Manon et Éloïse, discutent au pied du toboggan où jouent leur fille de deux ans. "C'est scandaleux! Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas pourquoi!", dénonce la première. "Qu'est-ce que ça peut leur procurer de briser l'espace public et la nature qu'on essaye de réinstaurer en ville ?", s'interroge la seconde.

La municipalité envisage de porter plainte après la destruction de trois arbres dans un parc à Rezé. © Radio France - Leïla Méchaouri

Kenji rentre à peine de vacances. Il n'avait pas encore remarqué ces arbres coupés. La maison du père de famille donne sur le parc. "C'est triste parce que les arbres mettent quand même un peu de temps à pousser. Ça apporte de la fraîcheur, surtout en ce moment avec le climat. Donc je trouve ça dommage qu'on en arrive là", souffle-t-il.

Plusieurs habitants voisins ont appelé la mairie pour signaler l'acte de vandalisme, comme Luc. Ce dernier remarque tout de suite que les arbres ont été sciés avec un outil. "Ça veut dire que la personne ou les personnes sont venues pour vraiment détruire", dénonce le riverain.

Vers un dépôt de plainte

La mairie de Rezé envisage de porter plainte. "Notre politique tend à la renaturation, à l'augmentation de notre parc arboré, à la protection également de nos arbres, souligne la conseillère municipale déléguée aux espaces verts et jardins à Rezé, Agnès Cabaret-Martinet. Et bien sûr, ce genre d'acte, on ne peut que le déplorer. Pourquoi agir comme ça? Pourquoi casser des arbres qui nous procureront de l'ombre et dont on a bien besoin? C'est l'incompréhension."

Mais il s'agit d'un acte isolé, insiste l'élue. La Ville de Rezé n'a pas constaté de faits du même type dans les autres parcs de la commune. La municipalité précise que depuis l'ouverture en continu des parcs rezéens l'été dernier, très peu de dégradations ont été constatées. Par ailleurs, la future équipe de police municipale sera chargée entre autres de faire des rondes dans les espaces verts de la ville.