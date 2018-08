Trois jeunes ont été interpellés ce lundi à Béziers après des vols violents commis en juillet et en août. Leurs victimes ont toutes entre 60 et 85 ans.

Illustration. Les agresseurs s'emparaient des bijoux et sacs à main de leurs victimes

Béziers, France

Trois jeunes dont deux mineurs ont été interpellés ce lundi par la police de Béziers (Hérault) suite à des vols. Le trio agressait des seniors en pleine journée à Béziers avant de dérober leur sac à main. Les faits se sont produits entre le 22 juillet et le 16 août dans l’hypercentre de la ville, aux abords de la Cathédrale Saint-Nazaire. Au moins six personnes ont été agressées : cinq femmes et un homme, âgés de 60 à 85 ans.

Des victimes ont dû être hospitalisées

Les agresseurs avaient un mode opératoire rodé. Deux d'entre eux, âgés de 16 et 17 ans, arrivaient par surprise sur leur victime, toujours par derrière, toujours en pleine journée, et leur assénait des coups de poing au visage. Les assaillants s'emparaient ensuite des sacs à main des victimes. Ils recherchaient surtout des bijoux, de l’argent liquide, des cartes bancaires et des téléphones portables.

Le commissariat de Béziers décrit des scènes d'une "rare violence". L'une des personnes a même été frappée avec une pierre. Trois des victimes ont dû être hospitalisées et sont ressorties avec des ITT allant jusqu’à 10 jours.

C'est grâce au receleur, âgé de 18 ans, que le groupe a été interpellé. Le jeune biterrois a utilisé l'un des portables et l'une des cartes bancaires dérobés. Les enquêteurs n'ont eu qu'à remonter jusqu'à lui et ses complices.

Les deux mineurs, originaires de la région parisienne, ne sont pas connus des autorités pour de telles violences. Ils ont été placés en détention provisoire et sont poursuivis pour vol avec violence. Le receleur, installé à Béziers a lui été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, le temps de l’enquête.

Un important dispositif policier -trente agents- ont été mobilisés pour les retrouver.