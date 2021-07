Trois jeunes blessés après trois accidents de deux-roues en Vendée

Samedi 3 juillet, trois jeunes hommes ont chuté avec leur deux-roues dans trois communes différentes. Ils sont seuls en cause, légèrement blessés et ont été transportés à l'hôpital.

En Vendée ce samedi 3 juillet, trois jeunes hommes de 15, 17 et 19 ans ont chuté de leur deux-roues dans trois communes différentes. Ca s'est passé à La Chataigneraie, Challans et Aizenay. Ils sont seuls en cause dans les trois cas, légèrement blessés et ont été transportés à l'hôpital.

A La Chataigneraie, le jeune homme de 17 ans s'est fracturé le tibia, comme à Aizenay un peu plus tard, où la victime de 19 ans s'est fait la même blessure. A Challans, l'adolescent de 15 ans s'est lui blessé au niveau du bassin.