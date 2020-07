La police messine a interpellé trois mineurs qui s'étaient introduits mardi soir sur une exploitation agricole au sud de Metz. Ils ont saccagé un hangar, volé des vélos, tagué du matériel et tenté de démarrer un tracteur. Les plus âgés sont convoqués devant le juge.

Trois jeunes "citadins" s'introduisent dans une ferme au sud de Metz et tentent de démarrer le tracteur

Un vélo et des extincteurs abandonnés au milieu des champs, trois jeunes garçons en fuite dans un bois, et un hangar agricole saccagé. La patrouille de police arrive sur les lieux ce mardi soir, au sud de Metz. Le propriétaire d'un vaste domaine fermier vient de découvrir sur les images de ses caméras de surveillance que trois jeunes se sont introduits sur son exploitation.

Ils sont entrés dans un hangar, ont pris un souffleur et deux vélos, vidé le contenu de plusieurs extincteurs au sol, tagué du matériel agricole avec de la peinture, ainsi qu'un des vélos. Ils ont même tenté de se mettre aux commandes du tracteur, sans réussir à le faire démarrer, avant de se replier sur un quad.

Les trois mineurs disent être entrés "pour voir s'il y a des animaux"

En attendant la police, l'agriculteur a envoyé son fils sur les lieux. C'est lui qui indique aux forces de l'ordre la direction prise par les intrus. Les policiers les poursuivent à travers champ, et réussissent à rattraper les trois garçons. Les plus âgés, 16 et 14 ans, sont placés en garde à vue. Le troisième, âgé de 12 ans, est remis à ses parents pour être entendu sans garde à vue.

Les trois mineurs, venus de la ville, ont expliqué qu'ils étaient entrés dans la ferme "pour voir s'il y avait des animaux", indiquent les services de police. L'agriculteur a déposé plainte. Les deux garçons les plus âgés sont convoqués devant un juge en vue d'une éventuelle mise en examen. Le plus jeune aura encourt une réparation pénale.