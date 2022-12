Trois jeunes condamnés en Dordogne pour une expédition punitive contre un dealer

"Oui, ce délit peut faire partie des délits qu'on peut venir assumer" devant un tribunal. La phrase est signée de Maître Eric Barateau, l'avocat du prévenu à l'origine d'une expédition punitive au mois de novembre contre un dealer de Segonzac, en Dordogne. Le jeune homme de 24 ans, et deux copains à lui de 19 et 22 ans ont été condamnés ce jeudi 8 décembre par le tribunal correctionnel de Périgueux pour vol avec violences, à l'encontre d'un probable trafiquant de drogue.

La scène se déroule le weekend du 19 novembre. Le jeune de Saint-Louis-en-l'Isle soupçonne un habitant de Segonzac de vendre de la drogue à son frère, en l'occurrence de la méthadone, un opioïde utilisé comme substitut à la cocaïne mais qui est addictif. Comme il le dit à l'audience : "Chez nous, on n'est pas des camés". Le jeune homme prend avec lui dans sa voiture deux frères de Mussidan qu'il connaît, pour aller "donner une leçon" au dealer : "De base, c'était pour parler". Sauf qu'arrivé sur place, il accuse en hurlant l'homme de "camer son frère" et sort de son manteau un fusil à canon scié et une arme de poing factice.

Les trois jeunes hommes frappent le dealer, un coup de poing au thorax, d'autres dans les côtes, et un coup de crosse de fusil. Ils repartent en emportant avec eux un téléphone portable, deux couteaux, des bijoux et trois pieds de cannabis. Mais ils ne s'attendaient sans doute pas à ce que le dealer décide de porter plainte. Deux des jeunes hommes finissent par se rendre à la gendarmerie. Quand les assesseures leur demandent si une telle expédition punitive était la solution à leur problème, le jeune homme rétorque : "Et c'est normal qu'il vende de la drogue à mon frère ?"

"Il trafique, donc on peut aller lui casser la tête avec des des armes ?", s'indigne le procureur, Clément Jacquet, qui s'agace de l'attitude désinvolte des prévenus dans le box. Les trois jeunes interpellent leur famille dans le public, ils brandissent même un poing en l'air quand le tribunal décide de disjoindre les poursuites à l'encontre de l'un d'entre eux, pour des faits de violences sur sa compagne datant du mois d'août.

"Il n'y a pas de désinvolture", défend maître Réda Hammouche, l'avocat d'un des deux plus jeunes, un simple "suiveur" qui a "mis un costume trop grand pour lui" en montant dans la voiture de son ami ce soir-là. Maître Julie Lebon, qui défend l'autre "suiveur", fait valoir qu'on n'a retrouvé chez lui ni couteau, ni bijou, ni cannabis ou aucun produit du vol. Quant au maître à penser de cette expédition, son avocat Eric Barateau justifie ses motivations : "Celui qui vend de la drogue met son frère dans la dépendance".

Le jeune homme de 24 ans qui a entraîné ses deux copains a été condamné à six mois de prison ferme et six mois avec sursis. Il pourra purger sa peine sous bracelet électronique. Les deux autres ont été condamnés à un an de prison avec sursis pour l'un, et un an de prison ferme pour l'autre, qui avait déjà un casier judiciaire chargé. Quant à leur victime, le dealer dont la procédure montre qu'il a fait trafic de cocaïne, d'héroïne ou encore de méthamphétamine, il fait l'objet d'une enquête des gendarmes.