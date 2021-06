Trois jeunes condamnés par le tribunal d'Annecy ce mercredi après les heurts lors de la Fête de la musique

Six mois de prison ferme pour un jeune de 22 ans après les violences qui ont éclaté lors de la Fête de la musique dans la nuit de lundi à mardi à Annecy. Il a été condamné ce mercredi par la tribunal correctionnel de la ville. Il a été reconnu coupable de violences et outrages, et il était jugé également pour conduite en état d'ivresse en mai dernier. Ce jeune possède déjà un casier judiciaire bien fourni. Il effectuera sa peine en portant un bracelet électronique.

Deux jeunes de 19 ans, eux sont condamnés à 1.000 euros d'amende pour violences et jets de projectiles en direction des forces de l'ordre. Devant le tribunal ils reconnaissent avoir lancé des bouteilles vers les policiers mais expliquent qu'ils ne voulaient pas les blesser, "qu'ils ont suivi le mouvement". Ces deux jeunes doivent aussi verser 600 euros à chacun des trois agents blessés. Tous deux sont apprentis, l'un en boulangerie l'autre dans le secteur automobile. Ils n'étaient pas connus des services de police.

Un quatrième jeune devait aussi être jugé ce mercredi mais son procès est reporté au 19 juillet.

Les policiers, qui sont parties civiles, décrivent à la barre du tribunal "une situation explosive jamais vue à Annecy".