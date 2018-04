Vendredi 13 avril, les gendarmes de la Brigade motorisée de Mayenne effectuent des contrôles sur la départementale 34 à hauteur de Lassay-les-Châteaux. Ils contrôlent deux automobilistes qui circulent à 147 km/h et 128 km/h. En tant que jeunes conducteurs, ils sont limités à 80 km/h. Les deux automobilistes domiciliés à Saint-Julien du Terroux (53) et à Merlerault (61) sont repartis à pied. Leur permis de conduire leur a été retiré sur le champ et leur voiture immobilisée.

Samedi 14 avril, sur l'autoroute A81, les gendarmes du Peloton motorisé de Laval interceptent un jeune automobiliste contrôlé à hauteur d'Argentré à la vitesse de 159 km/h (au lieu de 110). Le conducteur âgé de 23 ans roulait avec le fameux "A rouge". Lui aussi s'est vu retirer son permis et sa voiture lui a été confisquée.

Ces trois conducteurs risquent une forte amende.

Pour les jeunes conducteurs, la vitesse est limitée à 110 km/h sur autoroute, 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées et 80 km/h sur les autres routes.